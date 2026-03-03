9.9 C
Firenze
martedì 3 Marzo 2026
La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – ‘La Ruota della Fortuna’ si prende una pausa questa sera, martedì 3 marzo 2026. Il popolare game show condotto da Gerry Scotti, solitamente protagonista dell’access prime time di Canale 5 , non andrà in onda. 

La modifica al palinsesto Mediaset è dovuta alla diretta televisiva della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, che prenderà il posto del quiz subito dopo il tradizionale Tg5 delle 20.00. 

La decisione è solo temporanea: il game show tornerà regolarmente in onda mercoledì 4 marzo 2026 nella sua collocazione consueta su Canale 5. L’altra semifinale di Coppa Italia, infatti, Lazio-Atalanta, sarà trasmessa mercoledì in prima serata su Italia1. Gerry Scotti stesso aveva anticipato il fermo del programma durante la puntata di lunedì 2 marzo, spiegando al pubblico che l’appuntamento con il quiz sarebbe stato spostato per la partita di Coppa Italia. 

La pausa di una sola serata interrompe una striscia ininterrotta di messa in onda di quasi otto mesi per lo storico format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, tornato stabilmente nel palinsesto di Mediaset e capace di registrare ascolti solidi e costanti sin dal suo ritorno 

spettacoli

