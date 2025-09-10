20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora con il 25,3% di share. Alla Rai la prima serata con ‘Il Commissario Montalbano’

(Adnkronos) – ‘Il Commissario Montalbano’ ha vinto la prima serata di ieri, martedì 9 settembre, con 17,6%. La replica della serie di Rai 1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 2.542.000 telespettatori. La serie turca ‘La notte nel cuore’, in onda su Canale 5, ha conquistato 2.233.000 telespettatori e il 16% di share. Su Italia 1 ‘Sarabanda – Il Torneo dei Campioni’ ha totalizzato 950.000 telespettatori e il 7% di share. Su Rai 2 ‘La Notte dei Serpenti’ ha raggiunto 782.000 telespettatori e il 6% di share.  Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha segnato 556.000 telespettatori e il 4,6% di share. Poco sotto con il 4,5% di share c’è il film ‘La doppia vita di Madeleine Collins’, in onda su Rai 3, che è stato visto da 751.000 telespettatori. Su Tv8 il film ‘Bohemian Rhapsody’ ha raggiunto 574.000 telespettatori, pari al 4% di share. Su La7 ‘In Viaggio con Barbero’ ha ottenuto 576.000 telespettatori, pari al 3,6%. Infine, sul Nove la replica di ‘Comedy Match’ ha totalizzato 438.000 telespettatori, pari al 2,7% di share. Nella fascia access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ conquista 4.825.000 telespettatori e il 25,3% di share, mentre su Rai 1 ‘Affari tuoi’ 4.088.000 telespettatori e il 21,5%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

