La ‘Settimana del podcast’, a Roma dal 24 al 29 marzo

(Adnkronos) – Dal 24 al 29 marzo 2025 Roma ospita la quarta edizione della Settimana del Podcast, il più grande evento nella Capitale per chi ama i podcast, organizzato da ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting. “Noi vogliamo promuovere il podcast e la cultura che ha generato – commenta Giulio Gaudiano, presidente ASSIPOD – e la Settimana del Podcast si rivolge sia a coloro che già ascoltano e lavorano con i podcast, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo e vogliono conoscerlo di più”. La manifestazione si articolerà in corsi e laboratori, masterclass, attività di networking e podcast live con la partecipazione e interventi di podcaster ed esperti del settore, in vari luoghi della Capitale, tra cui Casa del Podcast presso Technotown (Villa Torlonia), due sedi di Sapienza Università di Roma (Città universitaria e villa Mirafiori), Casa delle Tecnologie Emergenti (stazione Tiburtina) e Casa delle Traduzioni di Biblioteche di Roma. Il programma completo e la possibilità di prenotare online sono pubblicati su settimanadelpodcast.it. Sabato 29 aprile dalle 9.30 alle 20.00 la Settimana del Podcast culmina con il PODCAST SUMMIT, una giornata per scoprire tanti nuovi podcast dal vivo, incontrando autori come Dacia Maraini, che presenterà il podcast Caro Pier Paolo dedicato a Pasolini; è previsto un saluto di Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. Durante la giornata ci saranno anche masterclass e occasioni per fare networking tra podcaster e appassionati di podcast. Alle 18:00 il premio LaPODSTAR al migliore podcast femminile per l’impatto culturale e sociale sarà consegnato da Ester Memeo, ideatrice del Premio, e Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale. L’evento si concluderà con un aperitivo di networking dalle 18.30 alle 20.00 durante il quale gli associati ASSIPOD potranno salire sul palco e presentare il proprio podcast al pubblico. L’evento è realizzato da ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting, che dal 2020 promuove la cultura dei podcast in Italia, con il supporto di Voci.fm e Voxyl Voce Gola, Podstar e Visit Flanders. Con il biglietto d’ingresso giornaliero di 1 € è possibile partecipare a tutte le iniziative della Settimana del Podcast, alla mostra in corso e ai laboratori scientifici organizzati da Technotown, mentre tutti gli altri eventi sono gratuiti con prenotazione sul sito settimanadelpodcast.it —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)