11.7 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘La Sfera’, il nuovo podcast della Farnesina in collaborazione con Adnkronos

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La Sfera” è il nuovo podcast della Farnesina per entrare in contatto con la nostra diplomazia. Lo annuncia il ministero degli Esteri: “Con tanti ospiti e personalità che partecipano ai nostri eventi, scopriamo le priorità della politica estera italiana”. 

Il primo episodio ci spiegherà come sarà la nuova Farnesina, con la riforma voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Seguiranno approfondimenti sulla lingua italiana, il Mediterraneo, la diplomazia della crescita e culturale. 

Una serie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su adnkronos.com e su esteri.it. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.9 °
10.4 °
64 %
5.8kmh
20 %
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1475)ultimora (1370)sport (64)demografica (41)attualità (31)cronaca (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati