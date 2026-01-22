9.9 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: “Il dolore è di tutta la comunità”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un lungo applauso ha accolto la bara bianca di Youssef Abanoub, detto Aba, 18 anni, al funerale di oggi 22 gennaio nella cattedrale Cristo Re di La Spezia. Il ragazzo è stato ucciso lo scorso venerdì con una coltellata dal compagno di scuola dell’istituto Einaudi-Chiodo Zouhair Atif, 19 anni. 

Alla funzione, celebrata con doppio rito, cattolico dall’arcivescovo Luigi Ernesto Palletti e dal rappresentante della comunità copta Dawoud Elnaqlouni, partecipano migliaia di persone tra familiari, amici e conoscenti del giovane. Tra i presenti anche il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, il questore Sebastiano Salvo e il prefetto Andrea Cantadori.  

“Un caro saluto alla famiglia e alla comunità copta, altre volte ci siamo già visti a La Spezia, ma erano momenti di gioia, oggi è un momento di profondo dolore, ma la fede getta una luce profonda della resurrezione, della vita eterna”, così il vescovo Luigi Ernesto Palletti al funerale. “Siamo tutti vicini e partecipi sentiamo come nostro il vostro dolore capitato a fratelli con cui ci si conosce. Oggi è il giorno del grande silenzio, ma la parola di Dio risuona in mezzo a noi, una parola che dice luce eterna che ci conduce oltre. Sentiteci tutti vicini”, ha aggiunto il vescovo che, parlando di Aba, ha detto: “Io l’avevo incontrato, voglio ricordarlo e unirmi alla vostra preghiera, signore onnipotente sia lui a fare luce, fede, perseveranza e testimonianza. Credere nella resurrezione vuol dire luce che non si è spenta, sia Dio a dire l’ultima parola, non fine ma eternità. Cordoglio profondo a famiglia comunità e tutti voi”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.9 °
9.3 °
55 %
0.9kmh
77 %
Gio
9 °
Ven
7 °
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1223)Eurofocus (62)sport (51)demografica (45)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati