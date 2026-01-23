La super tempesta di ghiaccio minaccia gli Usa. Trump: “E il riscaldamento globale?”

(Adnkronos) –

La super tempesta d’inverno sta per abbattersi sugli Stati Uniti. Nel weekend, secondo le previsioni meteo, una straordinaria ondata di maltempo – con crollo delle temperature e bufere di neve – investirà gran parte del paese. I modelli delineano una ‘monster storm’ che si estenderà per 2000 miglia, dal Texas a sud fino al New England a nord-est. L’emergenza meteo finisce nel radar del presidente Donald Trump, che dedica all’argomento un post provocatorio sul social Truth: “Un’ondata record di freddo colpirà 40 stati, una cosa praticamente mai vista prima. Gli insurrezionisti dell’ambiente potrebbero per favore spiegare cosa è successo al riscaldamento globale?”.

Le autorità, nei vari stati, si stanno preparando a giornate di crisi totale: si prevedono danni alle linee elettriche, anche a causa di eventuali cadute di alberi, con il rischio che centinaia di migliaia di persone rimangano senza energia elettrica per ore o addirittura per giorni. Il traffico aereo già risente del peggioramento del quadro meteo, con centinaia di voli cancellati. Gli spostamenti in auto diventeranno sostanzialmente impossibili in numerose aree del paese.

