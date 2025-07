La tregua dal caldo continua, Italia da bollino verde fino a venerdì

(Adnkronos) – La tregua da caldo africano e afa sull’Italia continua. Anche per la giornata di oggi, mercoledì 30 luglio, l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute conferma infatti il livello zero di rischio. Bollino verde quindi sull’intera Penisola in tutti i 27 capoluoghi monitorati almeno fino a dopodomani, venerdì 31 luglio. Dopo giornate con temperature record, ecco quindi tornare ancora – almeno per il momento – le tanto attese previsioni da bollino verde, ossia il livello 0 che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. In ogni caso, è sempre bene seguire alcuni consigli generali: – Migliora il microclima dell’ambiente domestico e di lavoro attraverso schermature e isolamento termico. – In caso di utilizzo di condizionatori d’aria fai attenzione alla loro manutenzione e al loro corretto uso. – Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca. – Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di malattie gastroenteriche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)