27.4 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La volta buona, Alberto Rossi: “Ho rischiato di perdere mia figlia per una sinusite”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alberto Rossi, storico volto della soap ‘Un posto al sole’, ha raccontato oggi, venerdì 12 setembre, ospite a ‘La volta buona’ il dramma vissuto con la figlia Ada, oggi dodicenne. “Abbiamo rischiato di perderla per una sinusite”, ha raccontato l’attore prima di sciogliersi in un pianto. Rossi ha spiegato: “Dopo il Covid, le sinusiti sono diventate pericolose. È stata tre mesi in ospedale, poi anche in isolamento ma fortunatamente è andato tutto bene”. La bambina ha subito un intervento di sette ore, molto raro e delicato: “Le hanno fatto una craniotomia a 10 anni”.  Rossi ha colto l’occasione per lanciare un appello a tutti i genitori: “Se un figlio ti manda segnali anche lievemente fuori dall’ordinario quando sta male, attivate subito tutti gli allarmi che avete a disposizione, perché i bambini non sbagliano”. Un errore personale che oggi l’attore rimpiange: “Noi purtroppo inizialmente ci siamo affidati a una prima visita, fatta in maniera superficiale. Poi Ada ci ha chiesto di andare in ospedale, non ce la faceva più dal dolore”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.4 ° C
27.8 °
25.8 °
54 %
2.6kmh
40 %
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Serie C (9)incendio (9)Gaza (9)incidente (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati