La volta buona, Arturo Brachetti invade lo studio: lo scherzo in diretta a Caterina Balivo

Caterina Balivo è stata vittima di uno scherzo a 'La volta buona'. Gli autori del programma pomeridiano, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, con la complicità di Arturo Brachetti hanno organizzato un pesce d'aprile alla conduttrice, lasciandola senza parole. Ieri, martedì 1 aprile, mentre Caterina Balivo stava intervistando i suoi ospiti ha fatto irruzione nello studio de 'La volta buona' un fattorino che portava in mano delle pizze e indossava un casco che gli copriva bene il volto per mantenere la copertura e non farsi riconoscere dalla conduttrice televisiva. La Balivo, rimasta di sasso alla vista dell'uomo, si è guardata intorno cercando di mantenere la calma ma dallo sguardo era visibilmente in difficoltà. "Scusate, mi dite chi è questa persona? Me lo dite?", ha detto la conduttrice sottolineando che l'uomo non era un ospite del programma. Risponde il finto fattorino: "C'è scritto qui… la pizza dei mille volti, Arturo Brachetti, piacere", ha detto il mago del trasformismo sfilando il capello e svelando la sua vera identità. Caterina Balivo si è alzata di scatto per scaricare l'ansia e lo studio è esploso in risate: "Questo è il mio pesce d'aprile? Vi è riuscito", ha detto la conduttrice televisiva.