9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La volta buona, Benedicta Boccoli: “Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme”. Benedicta Boccoli ospite oggi a La volta buona ha confidato il segreto del suo matrimonio che dura da quasi trent’anni: la non convivenza.  

L’attrice – che si è sposata lo scorso agosto con l’attore Maurizio Micheli, suo compagno storico dal 1998 – ha confidato di aver vissuto insieme al compagno solo i primi tempi della relazione: “All’inizio mi diceva che potevamo dividere l’armadio. Ma io volevo stare a casa mia”.  

 

Una scelta che si è rivelata vincente, il vero segreto del loro matrimonio: “Non ci annoiamo mai, poi facciamo anche lo stesso mestiere e lavoriamo spesso insieme”. Poi ha ammesso: “Io non potrei mai stare con qualcuno che non fa il mio stesso mestiere. Stiamo insieme da 28 anni e non cambierei nulla”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.7 °
69 %
2.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1517)ultimora (1346)sport (68)Eurofocus (59)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati