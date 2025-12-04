La volta buona, gelo in studio: faccia a faccia tra Donatella Rettore e la madre di Giorgia

10.7 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
(Adnkronos) –
Gelo in studio per qualche secondo a La volta buona. Un incrocio ‘leggermente’ teso è avvenuto oggi, giovedì 4 dicembre, nel salotto di Caterina Balivo: ospite speciale della puntata era Donatella Rettore, ma sull’iconico divano di Rai1 era già presente Elsa Giordano, la mamma della cantante Giorgia.  

Le due erano state protagoniste di uno scambio acceso lo scorso luglio, quando in un’intervista Rettore aveva definito Giorgia “sopravvalutata” e “un’imitazione di Whitney Houston”. Elsa Giordano aveva risposto con ironia sui social: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto)”.  

Oggi, appena ha sentito il nome di Rettore, la madre di Giorgia non ha nascosto il suo orgoglio: “Te possino Caterì…”, l’esclamazione rivolta alla conduttrice e catturata dal microfono prima della pubblicità. Lo stesso atteggiamento freddo è stato mostrato quando l’artista è entrata in studio: “C’è una persona che ti vuole salutare”, ha detto Balivo, indicando Elsa. “Ciao”, ha risposto la madre di Giorgia con apparente distacco.  

Nell’intervista, Rettore ha spiegato le sue dichiarazioni: “Mi hanno fatto la domanda e io ho risposto ‘Giorgia’. Tutte volte che si nominano artisti spuntano madre e padre. Mi sono pentita di averlo detto, io sono amica di Giorgia e trovo che sia bravissima”. “Pace fatta”, ha detto poi Caterina Balivo, cambiando discorso.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

