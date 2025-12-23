11.9 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La volta buona, Marco Columbro e l’emorragia cerebrale: “Mi ha cambiato la vita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un’emorragia cerebrale e 25 giorni di coma. Marco Columbro, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del periodo più difficile della sua vita e della malattia che lo ha costretto a fermarsi improvvisamente, lontano dalla televisione: “Hanno scoperto che avevo un aneurisma, era una mina vagante. Mi ha cambiato la vita, 25 giorni di coma”. 

Il conduttore ha ricordato i lunghi giorni trascorsi dopo il coma: “Devi rinascere dopo il coma. Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto, la barba, usare le forchette. Ho dovuto riattivare la memoria”, ha spiegato. “I primi giorni – ha aggiunto – vivevo con un piede nell’aldilà e uno di qua, il mondo per me era frammentato, ancora non capivo come muovermi”. 

E con ironia ha aggiunto: “Ero rincoglionito, ci vuole tempo, l’anno dopo ero già in teatro volevo capire se ero davvero rincoglionito o se potevo fare il mio lavoro. Dopo non ho più fatto televisione”. E con grande consapevolezza Columbro ha concluso: “La vita è questo non sai mai cosa può accaderti. Però bisogna essere sempre pronti a parare il gol, e fare di questa situazione una cosa positiva”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.9 ° C
12.8 °
11 °
79 %
1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (1189)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati