Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
La volta buona, Nathalie Guetta confessa il mini-lifting: “Alla faccia di chi critica”

(Adnkronos) –
Nathalie Guetta senza filtri. Ospite oggi a La volta buona, l’attrice francese ha parlato apertamente dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta. L’attrice, senza esitazioni, ha ammesso di aver fatto un mini-lifting al viso, suscitando sorpresa in studio: “Ho 67 anni”, ha dichiarato con fierezza. 

“Mi impegno tanto, faccio tanta ginnastica facciale. Mi sono rifatta”, ha confessato Guetta che con ironia ha aggiunto: “Si ma non parliamone per tre ore”. L’attrice ha raccontato di non aver potuto resistere al trattamento estetico e ha lanciato un messaggio chiaro a chi vorrebbe sottoporsi a interventi simili: “Fatelo alla faccia di chi critica”. 

spettacoli

