La volta buona, Paola Saluzzi: “Luca Giurato mi salvò la vita, era bontà di cuore”

(Adnkronos) – “Smisi di mangiare, Luca Giurato mi salvò la vita”. Paola Saluzzi, ospite a La volta buona, ha ricordato lo storico conduttore di ‘Uno Mattina’, scomparso l’11 settembre 2024.

Paola Saluzzi ha ricordato gli anni in cui era a ‘Uno Mattina’, al suo fianco: “Stavo attraversando un momento difficile nella mia vita privata, ho cominciato a non mangiare più e a fingere con gli altri”. Fu proprio Giurato a capire il suo malessere: “Mi offrì un cornetto e mi obbligò a mangiarlo davanti a lui”, ha raccontato Saluzzi.

Giurato, racconta ancora la conduttrice, amava il cibo e amava condividerlo con gli altri: “Con lui era costantemente una festa, era bontà di cuore”, ha aggiunto.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)