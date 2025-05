La volta buona, Peppe Quintale: “Ecco come ho perso 40 kg in un anno”

(Adnkronos) –

Peppe Quintale ha raccontato ospite oggi, venerdì 30 maggio, a La volta buona di aver perso 40 kg in un anno. “Da 125 oggi peso 85 kg”, ha detto il comico che ha svelato la sua dieta attuale e le nuove buone abitudini alimentari intraprese. “Io a colazione non ho mai rinunciato ai carboidrati, sempre fette biscottate integrali con miele o marmellata e del caffè. Non mi sono mai privato di nulla. I primi mesi sono terribili, ma avevo deciso di fare questo percorso e l’ho fatto”, ha raccontato Giuseppe Quintale che oggi ha 61 anni. “Bisogna volersi bene, bisogna rispettare il proprio corpo”, ha aggiunto il comico che in un videoclip ha mostrato i vestiti che oggi non può più indossare perché decisamente troppo grandi per il suo fisico. Quintale ha raccontato di aver intrapreso questo percorso da solo: “Io sono laureato in scienze motorie, un minimo conosco il mio corpo, conosco alcune regole basilari”. E ancora, l’attore ha ricordato che il giorno in cui ha deciso di mettersi a dieta stava tornando da un viaggio in Francia, si è fermato in una pasticceria e ha ordinato il suo dolce preferito: “Me lo sono scofanato tutto e ho detto a mia moglie ‘ho finito, da domani basta’”. E così è stato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)