18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La volta buona, Sophie Codegoni: “Mi dicevano anoressica, ma non stavo bene”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Sophie Codegoni ospite oggi, mercoledì 5 novembre, a La volta buona ha raccontato il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, segnato dalla fine della relazione con Alessandro Basciano e dalle battaglie legali seguite.  

L’influencer, che ha denunciato l’ex compagno per stalking, ha parlato delle conseguenze psicologiche degli ultimi mesi visibili attraverso il cambiamento fisico: “Se ne parla davvero poco”, ha detto Codegoni nel salotto di Caterina Balivo commentando alcune foto condivise sui social in cui aveva perso del peso.  

“Queste foto sono di un periodo della mia vita in cui ho perso effettivamente molto peso, lo stress influisce tanto sul nostro corpo, nonostante mangiassi perdevo sempre peso. Io sono un’amante del corpo magro, ma lì non stavo benissimo. Ero dimagrita ma non in modo sano”, ha detto.  

L’ex gieffina ha parlato di aver ricevuto tanti commenti negativi: “Sotto le mie foto mi scrivevano che ero anoressica. Modificavo e aggiungevo qualche curva per evitare commenti cattivi”. 

Oggi Sophie sta meglio grazie a un importante percorso personale: “Sono riuscita a riprendere peso, anche grazie a un percorso psicologico che ho fatto per motivi miei personali”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
19.9 °
17.8 °
57 %
0.5kmh
7 %
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1507)ultimora (1404)sport (67)demografica (36)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati