4 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La volta buona, Stefania Orlando: “Derubata in casa mentre dormivo. Sono traumatizzata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Stefania Orlando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. La showgirl ospite oggi a La volta buona ha raccontato il drammatico episodio che l’ha coinvolta la notte del 2 gennaio. Orlando ha spiegato di aver scoperto solo al risveglio che i ladri erano entrati in casa sua forzando le inferriate del salotto. 

“La notte non ho capito nulla, sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini. La mattina però mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata, e la porta senza le chiavi dentro”, ha spiegato Stefania Orlando che ancora oggi ammette di essere rimasta “traumatizzata”. “Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia”. 

Orlando, per concludere, ha lanciato un messaggio a chi, come lei, utilizza spesso i social: “Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
4 ° C
4.8 °
2.6 °
60 %
2.1kmh
40 %
Gio
4 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
9 °
Lun
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (838)ultimora (776)Eurofocus (30)demografica (23)carabinieri (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati