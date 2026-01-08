La volta buona, Stefania Orlando: “Derubata in casa mentre dormivo. Sono traumatizzata”

(Adnkronos) –

Stefania Orlando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. La showgirl ospite oggi a La volta buona ha raccontato il drammatico episodio che l’ha coinvolta la notte del 2 gennaio. Orlando ha spiegato di aver scoperto solo al risveglio che i ladri erano entrati in casa sua forzando le inferriate del salotto.

“La notte non ho capito nulla, sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini. La mattina però mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata, e la porta senza le chiavi dentro”, ha spiegato Stefania Orlando che ancora oggi ammette di essere rimasta “traumatizzata”. “Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia”.

Orlando, per concludere, ha lanciato un messaggio a chi, come lei, utilizza spesso i social: “Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni”.

