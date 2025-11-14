14.7 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle luci

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Enrico Mentana conduce un “tg daltonico” su La7. L’edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l’impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d’emergenza con un effetto ‘crepuscolo’. “In conclusione ci dobbiamo scusare”, dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario. 

 

“E’ stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l’apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo – dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.7 ° C
16.4 °
13.5 °
82 %
1.3kmh
75 %
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1578)ultimora (1470)sport (59)demografica (49)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati