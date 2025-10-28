19.5 C
martedì 28 Ottobre 2025
Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: “Prezzi del cibo ancora troppo alti”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “I prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ alti”. A dirlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando con i giornalisti a Firenze a margine di una visita al mercato di Sant’Ambrogio. “Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante”. “Verdure e formaggio sono i miei acquisti tipici al mercato” sottolinea.  

“Qui c’è tanta bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto per acquistarlo”. Lagarde si è, infine, concessa per foto, saluti e strette di mano ai commercianti e si è soffermata a dialogare con il presidente del consorzio del mercato di Sant’Ambrogio, Luca Menoni.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

