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Lapo Elkann trasloca in Svizzera: “Lucerna meglio di New York”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Oggi la Svizzera è il posto giusto per me”. Lapo Elkann si trasferisce a Lucerna e spiega i motivi della decisione di lasciare l’Italia. “La Svizzera offre sicurezza. Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita”, dice l’erede della dinastia Agnelli al quotidiano Aargauer Zeitung. “Quando avevo 25 anni non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì”, dice il 48enne imprenditore, accendendo i riflettori anche sul contesto internazionale: “Viviamo in un’epoca complessa, segnata dall’incertezza. La Svizzera è neutrale, offre sicurezza e qualità di vita”. 

Elkann conosce la Svizzera da tempo: “Venivo spesso qui, soprattutto a St. Moritz. La Svizzera per me è sempre stata legata a momenti felici. Conosco bene Ginevra, ma il Lago dei Quattro Cantoni mi ha conquistato di più. Per i paesaggi e per le persone. Qui non conta solo il denaro”, dice spiegando le ragioni di optare per Lucerna. 

All’inizio, confessa, la moglie Joana Lemos non sembra entusiasta della scelta: “All’inizio non era convinta, abbiamo visitato diversi luoghi. Poi abbiamo trovato una casa a Lucerna e ce ne siamo innamorati”. Ora, la coppia si è perfettamente ambientata: “Quando guardiamo lago e montagne al mattino, è molto più piacevole che a New York”, dice. Il trasloco, spiega, non è legato a motivi fiscali: “Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici. Qui tutto è vicino, tutto è più umano”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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