37.7 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’Aquila, accoltella la moglie in strada ad Avezzano: fermato a Roma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ha accoltellato la moglie in strada ad Avezzano poco prima dell’una della notte scorsa colpendola più volte al torace e alle braccia. La donna, macedone di 42 anni ma residente a Luco dei Marsi, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Avezzano, dove è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. L’uomo, anche lui macedone di 47 anni, è stato invece rintracciato intorno alle 4.40 della mattino dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma a bordo della sua auto ferma in viale Palmiro Togliatti. I carabinieri hanno quindi eseguito il fermo di indiziato di delitto e lo hanno trasportato in carcere a Regina Coeli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
38.5 °
36.4 °
32 %
2.6kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (16)carabinieri (15)vigili del fuoco (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (11)Partito Democratico (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati