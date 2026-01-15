11.3 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: ex eurodeputata condannata a un anno in Appello

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Cade l’accusa di corruzione “perché il fatto non sussiste” e per l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. I giudici della Corte d’Appello di Milano rideterminano la pena a un anno e 500 euro di multa (pena sospesa) ben inferiore alla condanna a 4 anni e 2 mesi inflitta in primo grado nell’ottobre del 2023 nel processo ‘Mensa dei poveri’ su un presunto giro di tangenti. La Corte ha riconosciuto sul fronte dell’accusa di truffa le attenuanti equivalenti alla aggravante visto che l’imputata ha risarcito il danno. Lara Comi era finita agli arresti domiciliari (poi revocati) nel novembre del 2019 per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell’Unione europea. 

Confermata in appello l’assoluzione per l’ex consigliere comunale di FI a Milano Pietro Tatarella, assolto (era stato condannato a un anno e un mese in primo grado) l’ex deputato degli ‘azzurri’ Diego Sozzani. In appello è stata ridotta la pena anche per Giuseppe Zingale (da due anni a un anno e sei mesi) e per l’imprenditore Daniele D’alfonso (da 6 anni e 6 mesi a 5 anni e 2 mesi). Novanta giorni il termine per le motivazioni.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.6 °
10.8 °
79 %
1.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1065)ultimora (961)Eurofocus (43)demografica (33)sport (28)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati