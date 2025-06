L’archistar Foster realizzerà il memoriale per la regina Elisabetta

(Adnkronos) – Sarà lo studio di Norman Foster a realizzare il memoriale per Elisabetta II. L’archistar si è aggiudicato la gara d’appalto per la progettazione del monumento nazionale dedicato alla sovrana più longeva della Gran Bretagna, che verrà costruito a St James’s Park, nel centro di Londra, e che prevederà un statua equestre della regina, un’altra scultura in cui è raffigurata assieme al marito Filippo di Edimburgo e, infine, un ponte in vetro traslucido ispirato alla tiara dei Elisabeth e che collegherà alcuni giardini del parco. Lord Foster si è detto onorato dell’assegnazione del progetto e ha affermato che il ponte vuol simboleggiare la regina come “forza unificatrice”. “Sua Maestà amava la storia e la tradizione, e questo si riflette nell’ispirazione del progetto originale di St James’s Park da parte di sir John Nash – ha detto il progettista novantenne del Gherkin di Londra – Alcuni dei suoi principi sono sopravvissuti, mentre altri sono andati perduti e saranno restaurati, creando una famiglia di giardini uniti da sentieri dolcemente sinuosi. Ho conosciuto la regina in occasioni formali, ma ho apprezzato anche la sua informalità quando partecipavo a eventi in qualità di membro dell’Ordine al Merito”. “Nel nostro progetto, abbiamo cercato di riflettere elementi tradizionali e moderni, formali e informali – ha detto ancora l’architetto – con un appeal rivolto a un’ampia gamma di età e interessi. A tal fine, abbiamo ampliato con discrezione i confini dell’arte e della tecnologia con un intervento deliberatamente delicato. Il nostro design avrà il minimo impatto sulla natura e sulla biodiversità del parco e sarà realizzato in fasi diverse, in modo da garantire che il prezioso percorso che lo attraversa non venga mai chiuso. Al centro del progetto generale c’è un ponte traslucido, simbolo di Sua Maestà come forza unificante, che unisce nazioni, paesi, il Commonwealth, enti di beneficenza e forze armate”. L’attraversamento, con le sue balaustre in vetro fuso, sostituirà l’attuale Blue Bridge ed è ispirato alla tiara di diamanti Queen Mary Fringe indossata dalla principessa Elisabetta il giorno delle nozze con il duca di Edimburgo nel 1947. Caratterizzata da 47 linee di diamanti, la montatura in metallo antico della tiara, come è noto, si spezzò mentre la principessa si preparava la mattina delle sue nozze e dovette essere portata d’urgenza dal gioielliere Garrard per essere riparata. Il copricapo aveva per la regina un valore sentimentale inestimabile e lo prestò alla nipote, la principessa Beatrice, per le sue nozze nel 2020. Quanto alla statua di Elisabetta assieme al marito Filippo, Foster ha spiegato: “Li abbiamo mostrati insieme e, in un certo senso, abbiamo cercato di trasmettere questa loro qualità inscindibile”. Il matrimonio fra i due durò 73 anni, fino alla morte di lui nel 2021. Successivamente, la regina parlò di quanto le mancasse il suo “amato” marito e questo progetto commemorativo li riunisce, oltre che con la statua che li raffigura, anche con un cancello dedicato al principe Filippo. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)