Laser puntato contro aereo tedesco, ira Germania: convocato ambasciatore Cina

(Adnkronos) – "Militari cinesi hanno preso di mira" puntando il laser "un aereo tedesco dell'operazione Ue Aspides". Per questo il governo tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese a Berlino. E' quanto si legge sull'account X del ministero degli Esteri di Berlino. "La messa in pericolo del personale tedesco e l'interruzione dell'operazione sono del tutto inaccettabili. L'ambasciatore cinese è stato convocato oggi al Ministero degli Esteri". A riferirne è la Bild, che – citando fonti delle forze di sicurezza – rivela che "non è la prima aggressione da parte delle forze cinesi". L'operazione Aspides è una missione militare navale dell'UE lanciata nel 2024 con l'obiettivo di garantire rotte marittime libere per la navigazione – nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico, nel Golfo di Oman e nel Golfo Persico.