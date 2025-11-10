15.2 C
L’Atalanta esonera Juric e i suoi più stretti collaboratori

(Adnkronos) –
Ivan Jurić non è più l’allenatore dell’Atalanta. A comunicarlo lo stesso club che sul suo sito scrive: “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”. 

