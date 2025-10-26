Latina, incendio in un appartamento a Sermoneta: trovata bottiglia incendiaria

17.5 C
(Adnkronos) – È di origine dolosa l’incendio che ha devastato, nella notte del 24 ottobre, un appartamento al piano terra di una palazzina di Sermoneta in provincia di Latina. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato i resti di una bottiglia con del liquido infiammabile, che era stata lanciata nell’immobile. Sono in corso accertamenti per trovare l’autore del gesto.  

Al momento dell’incendio erano presenti nell’appartamento un ragazzo di 24 anni, figlio della proprietaria dell’immobile, e la compagna. I due sono riusciti a mettersi in salvo sfuggendo alle fiamme, ma il 24enne è stato trasportato all’ospedale di Latina per inalazione da fumo.  

Dagli accertamenti è emerso che la proprietaria dell’immobile è da tempo ospitata in una struttura protetta insieme ai figli minori, a causa di precedenti situazioni di violenza e persecuzioni denunciate da parte dell’ex compagno. 

