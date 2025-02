Latina, malore in piscina: muore bimbo di 3 anni

(Adnkronos) – Tragedi nella piscina di un impianto sportivo a Fondi, in provincia di Latina, dove un bambino di 3 anni è morto dopo aver accusato un malore durante il corso di nuoto. E’ successo ieri pomeriggio. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri impegnati nelle indagini. Attesa per oggi l’autopsia sul corpo del piccolo per chiarire le cause della morte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)