martedì 16 Settembre 2025
Laura Pausini confessa: “Dopo aver venduto milioni di dischi sono rimasta senza niente”

(Adnkronos) – “Quando avevo già venduto 40 milioni di copie, sono rimasta senza niente. È stato tosto”. A parlare è Laura Pausini che, sul palco de ‘Il Tempo delle Donne 2025’, rassegna del ‘Corriere della Sera’, ha scelto di raccontarsi a cuore aperto tra emozioni e verità mai dette prima. L’artista non ha fatto nomi ma ha promesso che un giorno lo farà: “Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi”. Una carriera straordinaria cominciata nel 1993 con la vittoria a Sanremo Giovani con il brano ‘La solitudine’ che l’ha consacrata a livello internazionale. Da lì, 40 milioni di copie vendute, tournée mondiali, collaborazioni con star come Michael Jackson. Un racconto intimo che ha toccato tanti aspetti della sua vita, come la maternità e le insicurezze: “Mi fasciavo il seno per sembrare più magra. Avevo paura di non piacere agli uomini che piacevano a me”, ammette Laura Pausini. Ma oggi l’artista è cambiata. “Ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente”, ha aggiunto. Prima della musica, nella vita di Laura c’è Paola, sua figlia, il suo orgoglio più grande. “È l’incontro della mia vita. Mi ha cambiata, rilanciata, dato energia”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

