22.1 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Laura Pausini, l’appello all’Ue: “Intelligenza artificiale non può rubare la musica”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Anche Laura Pausini scende in campo in difesa della creatività umana e del diritto d’autore nell’era dell’Intelligenza artificiale. La cantante si unisce alla coalizione di oltre 30 artisti europei per esortare l’Ue a rimanere fedele all’Ai Act, la legge che regola lo sviluppo e l’uso dei sistemi di IA, garantendo che siano sicuri, etici e rispettosi dei diritti fondamentali.   “Gli sviluppi tecnologici sono in grado di dare una spinta eccezionale al progresso, però l’intelligenza artificiale generativa non può sostituire la creatività umana e non può rubare la musica”, dice Laura Pausini nel filmato diffuso da FIMI (Federazione industria musicale italiana).   Pausini sottolinea l’urgenza di garantire agli artisti il controllo sulle proprie opere: “E poter verificare se la loro musica è stata utilizzata per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Invito la Commissione europea a restare fedele alla legge e alla cultura”, ha aggiunto la cantante lanciando l’appello. L’intervento si chiude: “Stay true to the Act, stay true to culture”, con lo slogan simbolo della campagna, ripreso da tutti gli altri partecipanti.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.1 ° C
22.8 °
21 °
86 %
1.5kmh
40 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
29 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (14)carabinieri (13)Serie A (12)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati