Laurea a Ornella Vanoni: “I miei genitori sarebbero fieri”. Il commento di Fazio

(Adnkronos) – Con indosso la toga e il tocco accademico, Ornella Vanoni ha ricevuto oggi, mercoledì 11 giugno, la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance, conferita dall’Università Statale di Milano. A consegnarle il riconoscimento, la rettrice Marina Brambilla, la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’ateneo. “Sono così felice che sia stata una rettrice donna. Dobbiamo accontentarci che ce ne siano poche, piano piano”, ha dichiarato Vanoni, accolta con una standing ovation dal pubblico in Aula Magna. È la prima volta che la Statale conferisce una laurea honoris causa a un’artista donna. La motivazione ufficiale sottolinea il contributo della cantante “per aver ridefinito il ruolo della performance canora attraverso una raffinata fusione di musica e teatro”, e per aver reso la canzone d’autore milanese e italiana “un fenomeno di portata internazionale”. Tra il pubblico, visibilmente emozionato, tanti studenti, ma anche numerosi volti noti: la senatrice Liliana Segre, Luciana Littizzetto, Mario Lavezzi, Marco Travaglio e Fabio Fazio. “Io non ho mai studiato, sono una cialtrona”, ha scherzato Ornella sul palco. Ma ha anche commosso: “Chissà quanto sarebbero fieri oggi i miei genitori di questa laurea”. La cantante ha ripercorso gli esordi della sua carriera, segnata dalla passione per la musica, che ancora oggi definisce la sua “assoluta priorità”. “Per me che sono una cantante, la musica dà un valore aggiunto alla parola”, ha proseguito. La sua è una carriera trasversale: dal teatro alla musica. “Mi sono acculturata con il teatro, la recitazione mi aspettava, ma io volevo cantare a tutti i costi”, ha raccontato, ricordando poi l’incontro Gino Paoli, il cantautore rimasto colpito dalle grandi mani della cantante: “Un ragazzo bruttino che suonava malino. Scrisse per me ‘Senza Fine’. Da quel momento la mia vita è cambiata”. Tra ironia e schiettezza, Ornella Vanoni ha provato a ricordare alcuni brani del suo repertorio, come ‘Argilla’ del 1997, ma con scarsi risultati: “Dov’è Emilio Sala? È così preparato sulla mia vita che ha detto cose che nemmeno io sapevo!”, ha scherzato, riferendosi al docente di musicologia che ha introdotto la cerimonia. Fabio Fazio, da anni legato artisticamente a Ornella Vanoni e che l’ha voluta come presenza fissa nel suo programma ‘Che tempo che fa’, ha commentato all’Adnkronos il conferimento della laurea honoris causa: “Sappiamo tutti chi è Ornella e che valore ha. Ha un’ironia pazzesca, una leggerezza che nasce da un’intelligenza assoluta. È un dono per chiunque la incontri”. Poi ha raccontato la nascita della loro collaborazione: “Dopo la sua prima partecipazione in trasmissione ho capito che era la persona più giovane che avessi mai avuto in studio. Le ho proposto di tornare, ha accettato subito. Ormai facciamo coppia fissa”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)