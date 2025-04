Lavazza a Design Week svela Tablì, sistema innovativo per esperienza 100% caffé

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2025, con l’installazione Source of Pleasure realizzata in collaborazione con l’architetta e designer brasiliana Juliana Lima Vasconcellos, il Gruppo Lavazza presenta in anteprima Tablì, il sistema innovativo per una nuova esperienza di consumo ‘100% caffè’. Si tratta – si sottolinea in una nota – di “una svolta importante non solo per Lavazza che celebra quest’anno 130 anni di storia, ma per l’intero settore. Il sistema Tablì apre, infatti, una nuova strada nel mondo del caffè grazie ad una soluzione non presente ad oggi sul mercato”. L’innovazione Tablì si compone di una tab 100% caffè e di una macchina studiata sviluppando un sistema di erogazione all’avanguardia in grado di offrire un’esperienza di consumo proiettata al futuro. Tablì – spiega Lavazza “è la prima tab 100% caffè nata dalla perfetta combinazione di ricerca e design, che sprigiona l’aroma, il colore e il sapore inconfondibile del caffè per offrire un’esperienza sensoriale completa”. (

"Da sempre le sfide continue e la ricerca dell'innovazione guidano il Gruppo nel miglioramento continuo della propria offerta di prodotti per distinguersi in un mercato sempre più competitivo e rispondere alle esigenze mutevoli delle persone. Tablì rappresenta per noi un importante traguardo, il risultato di un percorso quinquennale che conta oltre 15 brevetti e rappresenta oggi il futuro del caffè nel single-serve. -dichiara Carlo Colpo Group Marketing Communication and Brand Home Director Lavazza- Abbiamo deciso di svelare questa novità nel contesto della Milano Design Week con un'installazione immersiva dall'estetica affascinante e originale ove tutto ruota intorno al caffè. Abbiamo lavorato insieme alla nota designer e architetta Juliana L. Vasconcellos per trasportare il visitatore a vivere un'esperienza 100% caffè in modo completamente nuovo". L'installazione Source of Pleasure, aperta al pubblico dal 6 al 13 aprile, è un progetto site-specific al centro del suggestivo cortile del Palazzo del Senato, sede dell'Archivio di Stato di Milano, progettata da Juliana L. Vasconcellos, uno tra i profili più interessanti della sua generazione a livello internazionale. Nota per l'ideazione di spazi su misura ed elementi d'arredo ispirati alla natura, con Source of Pleasure, Vasconcellos ha ideato un luogo dove il passato e il futuro del brand si incontrano, dove tradizione e innovazione si fondono, e dove i visitatori possono immergersi nel futuro 100% caffè firmato Tablì. "Essendo brasiliana, il caffè è una parte integrante della mia vita quotidiana, non è solo una bevanda, ma un rituale, una fonte di energia, un momento di piacere. Con questa idea in mente, ho voluto creare un'installazione che racchiudesse queste sensazioni, uno spazio che invita all'introspezione, al piacere e alla scoperta. Nel progettare questo percorso, abbiamo cercato di preservare la purezza dei materiali, dei colori e dell'integrità estetica. Il progetto si sviluppa intorno a una forma semplice ma profonda – il cerchio – simbolo di introspezione, sacralità, ordine e una percezione subliminale di completezza, con una forza centrale che eleva e attira lo spirito verso l'alto. Questo spazio si sviluppa in tre fasi distinte: la prima, un tunnel immersivo che avvolge i sensi; la seconda, una stanza con una fontana che celebra la fonte del piacere, della vita, del caffè; e infine, la Coffee Experience, dove l'essenza di Tablì prende vita". Afferma Juliana Lima Vasconcellos. L'installazione è un vero e proprio viaggio multisensoriale che esplora l'universo del caffè stimolando tutti i sensi e si presenta come una struttura monumentale, dall'atmosfera raccolta e quasi sacra, che, con un diametro di 18 metri, fin da subito richiama ai toni del caffè. L'ingresso, una spaccatura nella struttura monolitica, incuriosisce e invita a scoprirne l'interno attraverso un tunnel dinamico che trasporta il visitatore nel mondo Lavazza. Un lungo percorso in cui vista, tatto, udito e olfatto sono coinvolti da colori, texture, suoni e profumi che, destrutturando l'incontro con il caffè, ne restituiscono la sua essenza più profonda. Il corridoio si apre poi alla freschezza e all'energia con l'introduzione dell'elemento dell'acqua, sotto forma di una fontana scultorea: un omaggio simbolico alla materia prima e al flusso vitale che accompagnano il caffè lungo tutto il suo ciclo. È nell'ultima ambientazione che Vasconcellos eleva l'esperienza sensoriale a una nuova dimensione: una lounge luminosa, dai toni chiari, progettata per celebrare il caffè e invitare alla scoperta della grande novità di prodotto firmata Lavazza.