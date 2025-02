Lavino (Cosmetica Italia): “L’industria cosmetica italiana continua a crescere”

(Adnkronos) – “L’industria cosmetica italiana sta continuando a crescere. Abbiamo chiuso il 2024 con una crescita quasi in doppia cifra. Siamo cresciuti di oltre il 9% arrivando a contare oltre 16 miliardi e mezzo di euro. Anche per il 2025. Siamo in crescita e cresciamo più del mercato mondiale che è dato in crescita di circa il 4%. L’industria cosmetica italiana è molto competitiva, le nostre previsioni ci dicono che andremo a crescere di oltre il 7% e supereremo sicuramente i 17 miliardi di euro. Così, Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, alla presentazione della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica. “Cosmoprof e Cosmetica Italia sono una sinergia fondamentale per il sistema competitivo del Paese – prosegue Lavino – Le aziende italiane usufruiscono di questa fantastica piattaforma fieristica per competere in tutti i mercati mondiali. Anche quest’anno il palinsesto sarà ricco di eventi e di opportunità di generazione di business per le aziende italiane con un impatto positivo. Basti pensare che quasi il 50% del fatturato di tutta l’industria cosmetica italiana è generato grazie alle esportazioni, con un impatto molto, molto importante per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti, che ormai è arrivata a contare oltre 4 miliardi di euro. Una ricaduta fondamentale per la competitività del sistema Italia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)