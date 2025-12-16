Lavoro, Bellini: “LaborDì opportunità di incontro tra aziende e studenti”

(Adnkronos) – “Questo è un evento che ormai è diventato una tradizione a Roma. È un’iniziativa importante quella ideata dalle Acli negli anni passati. Il coinvolgimento delle aziende e la possibilità di incontro con i ragazzi e con gli studenti è un’opportunità per tutti”. È quanto affermato da Fabio Bellini, presidente di Risorse per Roma, in occasione dell’edizione 2025 di LaborDì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.

“Bisogna coltivare le proprie passioni, animati dai propri talenti e cercare, però, di rendere meno evidente il divario che c’è tra l’incontro tra la domanda e l’offerta. Possiamo offrire anche noi un supporto, come società: siamo cresciuti molto dal punto di vista occupazionale e contiamo di farlo ancora”, conclude.

