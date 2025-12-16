9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lavoro, Bellini: “LaborDì opportunità di incontro tra aziende e studenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questo è un evento che ormai è diventato una tradizione a Roma. È un’iniziativa importante quella ideata dalle Acli negli anni passati. Il coinvolgimento delle aziende e la possibilità di incontro con i ragazzi e con gli studenti è un’opportunità per tutti”. È quanto affermato da Fabio Bellini, presidente di Risorse per Roma, in occasione dell’edizione 2025 di LaborDì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.  

“Bisogna coltivare le proprie passioni, animati dai propri talenti e cercare, però, di rendere meno evidente il divario che c’è tra l’incontro tra la domanda e l’offerta. Possiamo offrire anche noi un supporto, come società: siamo cresciuti molto dal punto di vista occupazionale e contiamo di farlo ancora”, conclude. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
11.6 °
9.4 °
83 %
0.5kmh
100 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1409)ultimora (1279)sport (63)Eurofocus (37)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati