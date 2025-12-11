11.7 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Lavoro, Istat: “In terzo trimestre cala disoccupazione al 6,1% ma tasso inattività sale al 33,3%”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Scende il tasso di disoccupazione al 6,1% (-0,2 punti) nel terzo trimestre ma sale quello di inattività al 33,3% (+0,3 punti). Lo segnala l’Istat. Il tasso di posti vacanti, pari all’1,8%, aumenta di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e diminuisce di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2024. 

Nel terzo trimestre l’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico (espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale) è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 2% su base annua, comunica ancora l’Istat nel rapporto sul mercato del lavoro del terzo trimestre segnalando come il numero di occupati, al netto degli effetti stagionali, è in lieve calo rispetto al periodo aprile-giugno, e si attesta a 24 milioni 102 mila (-45 mila, -0,2%).  

L’Istituto sottolinea come alla diminuzione dei dipendenti a termine (-51 mila, -2,0%) e alla stabilità di quelli a tempo indeterminato si contrappone la crescita del numero di indipendenti (+14 mila, +0,3%). Il tasso di occupazione è pari al 62,5%, (-0,1 punti), risultando in calo per gli uomini, i giovani e nelle regioni centro-settentrionali, stabile per le donne, i 35-49enni e nel Mezzogiorno, e in crescita soltanto per i 50-64enni. Il tasso di disoccupazione scende al 6,1% (-0,2 punti) e quello di inattività sale al 33,3% (+0,3 punti). 

