9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lavoro, Onorato: “LaborDì occasione preziosa per i giovani”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Complimenti a Lidia Borzì e alle Acli. È un’iniziativa stupenda, che dovrebbe essere istituzionalizzata da tutte le amministrazioni d’Italia, ma anche dal governo nazionale. Il fatto che un’associazione così importante dia l’opportunità a tanti giovani di poter incontrare le aziende e iniziare a capire come funziona il mondo del lavoro – visto che oggi i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento e anche di poter sbagliare, di potersi rialzare e capire qual è la loro strada – è davvero una cosa preziosa”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Onorato, assessore Turismo Sport e Grandi eventi di Roma, all’edizione 2025 di LaborDì a Roma, l’evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

“Come parola chiave dell’evento odierno “ho scelto ‘impegno’, perché quando ero ragazzo ero molto vivace, e solitamente i vivaci tendono ad essere esclusi immediatamente perché sono più faticosi da seguire – spiega l’assessore – Credo che quella vivacità, presente oggi in molti ragazzi e sempre più diffusa, debba essere canalizzata sull’impegno”.  

“Pertanto, far capire alle nuove generazioni che solo attraverso l’impegno otterranno un futuro – e che questo sarà migliore tanto più il loro impegno sarà forte – credo sia un dovere nostro, della società e nostro Paese, perché l’Italia è un Paese straordinario, dalle potenzialità uniche, ma sta a noi fare in modo di valorizzare questa nuova generazione”, conclude. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
11.6 °
9.4 °
83 %
0.5kmh
100 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1409)ultimora (1279)sport (63)Eurofocus (37)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati