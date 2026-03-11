16.3 C
Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci

(Adnkronos) – È stato siglato questa mattina al consiglio regionale del Lazio, il protocollo di intesa fra il difensore civico regionale e Anci Lazio, con l’obiettivo di ridurre le distanze fra cittadini e la pubblica amministrazione. Fra i presenti il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il sindaco di Rieti e presidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi, il Difensore civico della Regione Lazio e presidente del coordinamento nazionale dei Difensori civici Marino Fardelli: “I comuni sono il primo posto della democrazia, a cui i cittadini si rivolgono in primis per essere ascoltati. Con questo accordo rafforziamo questo ponte – spiega Fardelli – per costruire dialogo più diretto con comuni del Lazio, favorendo la difesa civica come strumento per tutti”. Un lavoro, quello del difensore civico, che è “di prossimità, vicino ai territori, utile per risolvere le questioni che i cittadini ci sottopongono”. Nel solo 2025, il difensore civico “ha superato le 1.200 istanze”. “Come Anci Lazio – spiega il presidente Sinibaldi – non potevamo non sottoscrivere questo protocollo e abbiamo accolto subito con grande felicità l’iniziativa del difensore civico: è un segnale di maturità rispetto al ruolo della difesa civica e alla sua percezione rispetto agli amministratori del Lazio. L’obiettivo è lavorare affinché tutti cittadini del Lazio abbiano pari accesso alla pubblica amministrazione. La Difesa civica – conclude – è un istituto che va portato sui territori e alla consapevolezza dei cittadini, per far conoscere una opportunità concreta”. 

cronaca

