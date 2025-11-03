12.8 C
Lazio-Cagliari 2-0, gol di Isaksen e Zaccagni

(Adnkronos) – La Lazio batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico nel posticipo della 10ª giornata di Serie A. A sbloccare il risultato è Isaksen al 65’, mentre Zaccagni sigla il raddoppio al 91’, sfruttando un errore di Prati. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Pisacane, mentre la Lazio si porta a -2 dal Como. 

Copo in trasferta del Genoa in casa del Sassuolo per 2-1, nel primo posticipo del lunedì. I padroni di casa hanno mancato la possibilità di salire nelle zone nobili della classifica e con questo risultato restano a 13 punti, mentre il Genoa riesce a risollevarsi e lasciare l’ultimo posto in classifica, salendo a 6 punti agganciando il Pisa e lasciando ultima a 4 la Fiorentina, con il Verona a 5 punti. Entrambe le squadre potrebbero, a ore, cambiare allenatore con De Rossi favorito per la panchina rossoblu. 

