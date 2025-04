Lazio, Cne-Federimprese Europa: un tavolo di confronto con le imprese

(Adnkronos) –

Federimprese Europa grazie al supporto delle strutture confederative Regionali e Provinciali del Lazio ha promosso nella giornata di ieri presso la sede nazionale della Confederazione a Roma, un tavolo di confronto con le realtà produttive laziali, a partire dalle ditte individuali fino alle grandi società. L’obiettivo del tavolo di confronto è stato ascoltare i bisogni e le necessità delle imprese e audire proposte volte a migliorare l’ attività produttiva delle stesse per poi rappresentarle alle istituzioni. A tal proposito la presidente Nazionale Mary Modaffari è stata invitata a rappresentare la Confederazione ad un tavolo di confronto con le più importanti realtà associative sindacali datoriali, promosso a Roma dal Dipartimento Mondi Produttivi di Fratello D’ Italia – Federazione Roma Capitale. Il tavolo di confronto aveva l’obiettivo di audire dalle associazioni datoriali le situazioni in cui versano le attività imprenditoriali romane ed eventuali criticità oltre che fare il punto sulle iniziative proposte , avviate o in corso da parte della Regione Lazio. La presidente nazionale Cne-Federimprese Europa Mary Modaffari nel suo intervento al tavolo di confronto ha espresso interesse alle attività promosse dalla Regione Lazio esposte dal vice presidente Angelilli durante il suo intervento, per quanto riguarda il supporto alle attività imprenditoriali, soffermandosi sul voucher internazionalizzazione e tutela del Made in Italy. Altresì sono state messe a conoscenza le istituzioni presenti che hanno dimostrato attento interesse e disponibilità sulle criticità in cui versano le attività imprenditoriali sul territorio romano che nonostante istanze e richieste poste all’amministrazione locale, esse a tutt’oggi non sono state risolte. “Il tavolo di confronto con le imprese associate sul territorio laziale svoltosi presso la sede nazionale della Confederazione in presenza del direttivo nazionale ha come obiettivo quello di creare una rete tra gli imprenditori, sviluppando proposte e dove ognuno di loro possa esporre le proprie necessità. Gli imprenditori attraverso la nostra Confederazione vengono supportati da esperti e professionisti in grado di poterli aiutare a risolvere qualsiasi problematica posta sia di carattere amministrativo – burocratico che come portavoce con le istituzioni. Lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali accresce e valorizza anche il territorio soprattutto se la produzione è Made in Italy”, afferma la presidente Mary Modaffari. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)