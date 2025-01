Lazio-Fiorentina 1-2, viola sbancano l’Olimpico con Adli e Beltran

(Adnkronos) – La Fiorentina sbanca l’Olimpico battendo 2-1 la Lazio. La squadra di Palladino ha una partenza bruciante e segna due gol nel primo tempo con Adli e Beltran all’11’ e al 17′ e poi sfiora il tris con Gudmundsson, senza lasciare grosse chance alla squadra di Baroni. Nella ripresa pressing continuo di biancocelesti che trovano il gol al 92′ con Marusic e sfiorano nel recupero il pari con lo stesso Marusic e con l’occasione incredibile di Pedro. Con questo successo i viola salgono a 36 punti, a -1 dalla Juventus quinta, mentre i biancocelesti restano quarti a 39 punti. Palladino per la sfida sceglie Pongracic al centro della difesa al posto di Comuzzo, confermando Ranieri con Dodo e Gosens sugli esterni. Mediana a tre con Folorunsho, Adli e Madragora, mentre alle spalle di Kean ci sono Beltràn e Gudmundsson. Baroni vara una sola novità, Dele Bashiru al posto di Rovella in mezzo al campo. Davanti a Provedel ci sono Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, mentre Guendouzi è chiamato agli straordinari a centrocampo. Alle spalle di Castellanos ci sono dal 1′ Isaksen, Dia e Zaccagni. Primo tempo show della Fiorentina all’Olimpico. La squadra di Palladino parte fortissimo e mette a segno un uno-due micidiale ai biancocelesti prima con Adli all’11’, che batte Provedel con un tiro al volo su assist di Gosens, e poi con il colpo di testa di Beltràn che stacca sul cross di Dodo al 17′. La Lazio cerca di reagire e al 26′ Pellegrini dopo un tiro respinto di Guendouzi, calcia in diagonale dalla distanza mandando di poco a lato. Al 34′ i viola sfiorano il tris: nuova ripartenza improvvisa della Fiorentina con Dodo che serve al centro dell’area Kean che fa la sponda per Gudmundsson che in rovesciata centra il palo alla sinistra di Provedel. Lazio più reattiva nella ripresa e al 50′ buona percussione di Rovella che non trova lo spazio per il tiro, alla fine la palla viene raccolta da Zaccagni il cui cross viene intercettato da De Gea. La squadra di Baroni si posiziona stabilmente nella metà campo della Fiorentina che difende bene. Al 63′ viene espulso dalla panchina Adli che era appena stato sostituito con Comuzzo, per aver ritardato la ripresa del gioco. La Lazio continua a spingere e al 72′ è decisiva la chiusura di Ranieri sul tiro di Dia. Si aprono però degli spazi e al 79′ altra fiammata della Fiorentina con Kean che converge dalla sinistra ma conclude alto. La Lazio trova il gol della speranza al 92′ con Marusic: Castellanos mette al centro un pallone respinto dopo una punizione, sponda di Hysaj e colpo di testa vincente di Marusic che batte De Gea. Finale di gara incredibile, con la Lazio all’assalto. Al 95′ Marusic sfiora il pareggio con un tiro da fuori sul quale si supera De Gea con la mano di richiamo. Nel finale concitato espulsi sia il tecnico della Lazio Baroni che quello della Fiorentina Palladino e una incredibile palla gol per la Lazio al 98′ con Pedro che colpisce dal limite centrando il palo interno con la palla che attraversa tutta la linea di porta passando dietro a De Gea e finisce fuori dalla parte opposta per la disperazione dei laziali che perdono lo scontro diretto con i viola. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)