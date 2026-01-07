2.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. I biancocelesti ospitano oggi, mercoledì 7 gennaio, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 19esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, che si è imposto 2-0 all’Olimpico, mentre i viola hanno vinto contro la Cremonese per 1-0 al Franchi trovando tre punti fondamentali in chiave salvezza. 

 

La sfida tra Lazio e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All. Sarri 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli 

 

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
2.4 ° C
3.4 °
1.6 °
56 %
5.1kmh
40 %
Mer
2 °
Gio
4 °
Ven
10 °
Sab
7 °
Dom
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (752)ultimora (702)Eurofocus (22)demografica (19)Eugenio Giani (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati