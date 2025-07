Lazio, Formello tirato a lucido per il ritiro della squadra di Sarri, domani test dei giocatori

(Adnkronos) –

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad iniziare la nuova stagione. Domani i giocatori biancocelesti si ritroveranno al centro sportivo di Formello, tirato a lucido per l’occasione, per i test atletici, mentre all’Isokinetic si terranno i test sulla forza, per capire lo stato di forma dei giocatori, prima dell’inizio del ritiro vero e proprio fissato per il 14 luglio con due sessioni di allenamento, indicativamente alle 9,30 e alle 18 circa, sempre nel centro sportivo biancoceleste dove si stanno ultimando i preparativi per accogliere la squadra. “La Lazio ha a disposizione un centro sportivo che nessuno ha, un centro di eccellenza, e questa di oggi è una bella occasione per far vedere una realtà concreta”, ha detto Cristina Mezzaroma, moglie del presidente della Lazio Claudio Lotito e presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, nel corso dell’open day del centro sportivo di Formello organizzato dalla Lazio per la stampa. Sulle condizioni del numero uno biancoceleste ha poi tranquillizzato tutti: “sta benissimo finché non smetteranno di dargli contro lo faranno campare 2500 anni”, ha aggiunto Cristina Mezzaroma. Il centro sportivo è dotato di tutti i confort, dai campi, alla piscina esterna per la riabilitazione oltre alle varie strutture per il recupero e la preparazione atletica dei giocatori, senza dimenticare il ‘Lazio Lab’ con tutti i professionisti che si alterneranno nella struttura dall’osteopata, al dentista, dal podologo al nutrizionista. Il centro è stato ristrutturato e ampliato con nuovi campi di allenamento e spazi dedicati al settore giovanile e alla squadra femminile e si sta lavorando per aumentare la capienza della tribuna del campo principale intitolato a Mirko Fersini, mentre si sta lavorando per l’Academy, con l’obbiettivo di portare nel giro di qualche anno a far allenare a Formello i ragazzini dai 6 anni fino alla prima squadra, con tre campi a 11, oltre ad altri a 8 e a 5 e tutte le strutture annesse. Alcuni giocatori erano già oggi a Formello per iniziare ad allenarsi come Patric che ha svolto un allenamento in campo, a Zaccagni per svolgere terapie in piscina. Domani poi doveva tenersi una conferenza stampa di presentazione del tecnico Sarri, ma senza la stampa, ma il club è poi tornato indietro sulla decisione rinviando la presentazione. “Volevamo fare una cosa carina ed innovativa, con delle immagini trasmesse dietro di lui. Non c’è nessuno bavaglio che viene messo a Sarri, anche perché lui non è il tipo che si presterebbe a tutto questo. Capisco che possa sembrare che così non c’è il contraddittorio, ma se questo ci ferma, non ci apriamo mai all’innovazione”, ha detto il ds biancoceleste Angelo Fabiani a margine dell’open day con la stampa. Poi è arrivata la nota ufficiale direttore della comunicazione della Lazio, Emanuele Floridi. “Respingiamo convintamente qualunque tentativo di attribuire alla S.S. Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti. Nulla di più lontano dalla realtà. La società ha sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell’informazione e dei professionisti che quotidianamente seguono il nostro mondo quotidianamente. Proprio questa mattina, per la prima volta nella storia del Club, abbiamo aperto il nostro centro sportivo di Formello alla stampa accreditata alla vigilia del ritiro, offrendo una visita completa che ha consentito di osservare da vicino le rilevanti innovazioni tecnologiche e strutturali introdotte. La scelta di realizzare la conferenza di presentazione di Mister Sarri negli studi televisivi del Club nasce dalla volontà di offrire un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e trasparente”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)