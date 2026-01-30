8.4 C
Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto

Lazio-Genoa in campo davanti allo stadio Olimpico deserto. Sugli spalti, per il match di oggi 30 gennaio, poche migliaia di tifosi biancocelesti: lascia il segno la contestazione contro la gestione societaria, montata ancor di più in questi giorni di calciomercato. Alla fine del riscaldamento i giocatori capitolini sono comunque andati a salutare i pochi tifosi presenti allo stadio. La Curva Nord, zoccolo duro del tifo laziale, ha organizzato il ritrovo a Ponte Milvio, con l’obiettivo di tifare da lontano. I supporters hanno acceso fumogeni e torce ed esposto anche uno striscione con scritto: “Sognare non è reato”. 

 

“L’Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre”, le parole dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, al microfono di Dazn, prima della sfida. 

 

