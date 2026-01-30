8 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Lazio-Genoa, rigore e gol di Pedro: decisivo il Var, cosa è successo

(Adnkronos) – Il Var è decisivo per l’assegnazione di un calcio di rigore alla Lazio nel match casalingo con il Genoa oggi, 30 gennaio. Il risultato all’Olimpico, deserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti, si sblocca al 57′ con il penalty trasformato da Pedro. La massima punizione viene assegnata dall’arbitro Zufferli dopo il richiamo del Var. Il direttore di gara inizialmente non sanziona il tocco di mano di Martin dopo l’accelerazione di Isaksen. Zufferli, al monitor, valuta le immagini: il tocco del genoano è giudicato falloso, rigore e Lazio a segno. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

