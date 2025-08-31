16.1 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lazio-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti sfidano oggi, domenica 31 agosto, l’Hellas Verona allo stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata di campionato. La squadra di Sarri, che tornerà nel ‘suo’ stadio un anno e mezzo dopo l’ultima volta, è reduce dalla sconfitta all’esordio di Como, dove Fabregas si è imposto 2-0 con i gol di Douvikas e Nico Paz, mentre quella di Zanetti ha pareggiato 1-1 a Udine contro l’Udinese, dove Serdar è riuscito a recuperare il vantaggio iniziale bianconero firmato Kristensen.  La sfida tra Lazio ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti  Lazio-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
16.4 °
15.1 °
95 %
1.5kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati