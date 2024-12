Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Nella sfida che chiude la 16esima giornata, oggi lunedì 16 dicembre, la Lazio ospita l’Inter. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria di Amsterdam, dove hanno battuto l’Ajax 3-1, mentre i nerazzurri vengono dalla cocente sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Le due squadre sono appaiate a quota 31 punti, con l’Inter che deve recuperare la partita contro la Fiorentina, e nessuna delle due vuole perdere punti preziosi. Il match tra Lazio e Inter è in programma oggi, lunedì 16 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

Inter(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi Lazio Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva, anche in chiaro, da Dazn. Il match sarà disponibile sia su smart tv che in streaming sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)