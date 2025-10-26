14 C
Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Lazio ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nell’ottava giornata del campionato italiano. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, gara finita 0-0. I bianconeri di Tudor invece hanno perso a Madrid contro il Real in Champions League, 1-0 firmato Bellingham, e sono usciti sconfitti da Como 2-0 nell’ultimo turno di Serie A. 

 

La sfida tra Lazio e Juventus è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri  

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor 

 

Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

