Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La corsa Champions League entra nel vivo. Oggi, sabato 10 maggio, si gioca Lazio-Juve. I biancocelesti ospitano all’Olimpico la squadra dell’ex tecnico Igor Tudor: i bianconeri sono al momento quarti insieme alla Roma a proprio alla Lazio a quota 63 punti. A tre giornate dalla fine del campionato, sarà una sfida decisiva per definire le gerarchie in ottica quarto posto, ultimo slot disponibile per la partecipazione alla massima competizione europea. La Lazio dovrà fare a meno di Tavares, sulla corsia di sinistra ci sarà Pellegrini. Davanti, Dia è invece favorito su Pedro. Dall’altra parte, Tudor dovrebbe puntare su un attacco composto dal trio Conceicao-Kolo Muani-Gonzalez. Ecco le probabili fomazioni di Lazio-Juventus, in campo oggi alle 18:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. All. Tudor.

Lazio-Juve, big match della 36esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 214. La partità sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)