Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Big match in Coppa Italia. La Lazio ospita il Milan oggi, giovedì 4 dicembre, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della coppa nazionale. Le due squadre si affrontano pochi giorni dopo l’incrocio di San Siro in campionato, dove i rossoneri di Allegri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Leao in una partita segnata dalle polemiche per un finale rovente che ha portato anche all’espulsione del tecnico livornese. 

 

La sfida tra Lazio e Milan è in programma oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Rabiot, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri 

 

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

