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Lazio-Parma, proteste gialloblù per rigore non concesso dopo tocco di mano di Tavares. Cos’è successo

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(Adnkronos) –
Caso Var in Lazio-Parma, anticipo della 31esima giornata di Serie A oggi, sabato 4 aprile. Al minuto 82 della partita, sul risultato di 1-1 (reti di Delprato e Noslin), i gialloblù protestano in maniera vigorosa contro la squadra arbitrale per un rigore non concesso dopo un tocco di braccio in area biancoceleste di Nuno Tavares, al termine di un’azione avviata dal rinvio da fondo campo del portiere Suzuki.  

L’arbitro Marcenaro inizialmente lascia correre, poi revisiona il caso al monitor e decide che non è calcio di rigore per un fuorigioco di Pellegrino a inizio azione. Proteste inutili, dunque, da parte degli uomini di Cuesta.  

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