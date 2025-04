Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Derby della Capitale nella 32esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 13 aprile, allo stadio Olimpico si affrontano Lazio e Roma, in quello che è un vero e proprio spareggio per l’Europa. I biancocelesti sono reduci dalla brutta sconfitta nell’andata dei quarti di Europa League contro il Bodo Glimt e dalla precedente vittoria esterna contro l’Atalanta, mentre i giallorossi, distanti soli due punti dalla squadra di Baroni in classifica, hanno pareggiato, nell’ultimo turno di campionato, contro la Juventus. Il derby tra Lazio e Roma è in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.